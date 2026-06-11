كاملة التشطيب.. كم ستكون أسعار شقق سكن لكل المصريين 9 ؟

يتساءل الكثير من المواطنين، عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026، حيث تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين 9»، بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة وأنظمة سداد طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحول أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026، أكدت الوزارة أن الطرح الجديد سيكون خلال شهر ويأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في المدن العمرانية الجديدة، وتلبية الطلب المتزايد على السكن، مع الاعتماد على نظام التمويل العقاري المدعوم، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب والمرافق.

ومن المتوقع أن يتم تحديد الأسعار النهائية ضمن كراسة الشروط التي سيعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال الطرح الرسمي، مع إتاحة أنظمة سداد ميسرة تشمل:

ـ مقدم حجز منخفض

ـ تقسيط يصل إلى 20 أو 30 عامًا

ـ فائدة مدعومة ضمن مبادرة التمويل العقاري

ـ دعم نقدي حسب مستوى الدخل

كما أوضحت وزارة الإسكان أن بعض الوحدات ستكون جاهزة للتسليم الفوري، بينما يتم تسليم وحدات أخرى خلال فترات زمنية قصيرة وفق جدول التنفيذ.

خطوات الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي

وعن خطوات الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي، فإنه يمكن للراغبين في التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2026 اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ـ إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول

ـ إدخال البيانات الشخصية بدقة

ـ اختيار الوحدة السكنية المناسبة واستكمال استمارة الحجز

ـ سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع الإلكترونية

ـ رفع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي، إثبات الدخل)

ـ متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتائج

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بينما عن شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026، فقد حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ـ ألا يقل العمر عن 21 عامًا وقت التقديم

ـ أن يكون من أبناء المحافظة المطروح بها المشروع أو العاملين بها

ـ الالتزام بحدود الدخل المحددة في كراسة الشروط

ـ عدم الاستفادة السابقة من وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض من الدولة

ـ وتشدد الوزارة على تطبيق إجراءات التحقق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أما عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026، فإنه من المتوقع أن يشمل عددا من المدن الجديدة في مختلف المحافظات، من بينها:

ـ حدائق أكتوبر

ـ العاشر من رمضان

ـ أكتوبر الجديدة

ـ سوهاج الجديدة

ـ مدينة السادات

ـ العبور الجديدة

ـ أسيوط الجديدة

ـ حدائق العاصمة