الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 pdf ورابط التقديم .. يشهد ملف الإسكان الاجتماعي في مصر اهتماما متزايدا من المواطنين خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع معدلات البحث عن كيفية تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي pdf لعام 2026، وذلك بالتزامن مع إعلان تفاصيل الطرح الجديد الذي يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، ويشمل معلومات دقيقة حول مواعيد الحجز، وأماكن طرح الوحدات، بالإضافة إلى الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، التي تعد من أبرز المشروعات السكنية المدعومة في السوق المصري حاليا .

رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي pdf 2026

أتاحت الجهات المختصة إمكانية تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين pdf بشكل إلكتروني، من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، خاصة في المرحلة الأولى من الطرح، حيث تتضمن الكراسة كافة الاشتراطات الفنية والمالية التي يجب الالتزام بها قبل التقديم .

يأتي توفير الكراسة عبر الموقع الإلكتروني في إطار التوسع في الخدمات الرقمية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على شروط الحجز والمواصفات المطلوبة للوحدات السكنية، مع إمكانية تجهيز الأوراق المطلوبة مسبقا لضمان سرعة التقديم خلال فترة الطرح المحددة .

خطوات تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

يمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات الآتية للحصول على كراسة الشروط وبدء إجراءات الحجز بشكل صحيح .

أولا، الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
ثانيا، اختيار قسم الطروحات أو المشروعات السكنية من الصفحة الرئيسية .
ثالثا، تحديد إعلان سكن لكل المصريين الشراكة مع المطورين .
رابعا، الضغط على خيار تحميل كراسة الشروط بصيغة pdf .
خامسا، قراءة الشروط والأحكام والتفاصيل الفنية بعناية .
سادسا، تجهيز المستندات المطلوبة وفقا لما هو موضح داخل الكراسة .
سابعا، إعداد المظروفين الفني والمالي وفقا للاشتراطات المحددة.
ثامنا، تقديم الأوراق داخل مقر الهيئة خلال فترة الطرح المعلنة .

وتعد هذه الخطوات أساسية لضمان استيفاء جميع المتطلبات، وتجنب رفض الطلب نتيجة نقص المستندات أو عدم الالتزام بالإجراءات المحددة في الكراسة .

ما شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي للمتزوجين

موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 2026 ابتداء من يوم الخميس 30 أبريل الماضي، على أن يستمر التقديم حتى يوم 30 مايو الجاري، وهي فترة زمنية تتيح للمواطنين فرصة كافية للاطلاع على الشروط وتجهيز الملفات المطلوبة قبل التقديم الرسمي .

ويعد الالتزام بالمواعيد المحددة من أهم العوامل التي يجب مراعاتها، حيث لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء فترة التقديم، وفقا للضوابط المنظمة لهذا الطرح .

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 2026

يشمل الطرح الجديد عددا من المدن الجديدة التي تشهد توسعا عمرانيا كبيرا، حيث من المقرر توفير الوحدات في المدن الآتية :

حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة .

ويعكس هذا التنوع في مواقع الطرح حرص الدولة على توفير وحدات سكنية في مختلف المناطق الجغرافية، بما يلبي احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الباحثين عن سكن مناسب بأسعار مدعومة .

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تتضمن كراسة الشروط مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن هذا المشروع، وتشمل الشروط الآتية .

ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من وحدات سكنية مدعومة أو امتلك وحدة سكنية من قبل .
الالتزام بحدود الدخل المحددة وفقا للقواعد المعمول بها ضمن المبادرة .
مدة تنفيذ الوحدات السكنية والإدارية والتجارية تبلغ 4 سنوات، وتحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 شهور من تاريخ التعاقد .
مدة تنفيذ قطعة أرض الخدمات، التي تمثل 20٪ من إجمالي قطعة الأرض، تبلغ 5 سنوات .
تسليم الوحدات السكنية للمواطنين يتم خلال 36 شهرًا .

وتعد هذه الشروط ضرورية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مع الالتزام بالإطار الزمني المحدد لتنفيذ المشروع وتسليم الوحدات .

تفاصيل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5

تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين 2026

أكدت وزارة الإسكان أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، موجهة بشكل أساسي لمحدودي الدخل، وذلك على مساحة إجمالية تقترب من 383 فدانا، في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير الإسكان المدعوم وتحقيق التوازن في سوق العقارات .

ويلزم النظام المطورين بطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري، وفقا للضوابط المعتمدة، وبعد الحصول على موافقة جهات التمويل المتعاقدة مع الصندوق، بسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقص، ولمدة تمويل تصل إلى 20 عاما، وهو ما يوفر تسهيلات كبيرة للمواطنين في سداد قيمة الوحدات على فترات زمنية طويلة.

مي عبد الحميد - الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ويعكس هذا النظام توجه الدولة نحو دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، من خلال إتاحة حلول تمويلية مرنة تساهم في تملك السكن دون أعباء مالية كبيرة .

