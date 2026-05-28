وكالة تسنيم: لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

قالت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر لها، إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضافت تسنيم عن مصادر: ما تتداوله بعض المصادر الغربية بشأن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن غير صحيح.
وتابعت: إيران لم تبلغ الوسيط الباكستاني حتى هذه اللحظة بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي.
ولفتت تسنيم عن مصادر: في حال التوصل إلى صيغة نهائية فإن إيران ستخطر الوسيط الباكستاني والرأي العام بذلك.
من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: هناك حالة من عدم الاستقرار لدى الجانب الأمريكي بشأن المفاوضات.
وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا.
وأردف: إيران أعلنت شروطا على واشنطن قبولها ومنها الإفراج عن أصولنا المجمدة.