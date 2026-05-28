شهيد ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال حي الزيتون

ارتقى شهيد ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من الأهالي بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، في تحدّ لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الفائت.

وأضاف: "نحن نُحاصر حالياً حركة حماس. نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع. كما تعلمون، كنّا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى 70%"، وذلك في مؤتمر عُقد في مستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في العاشر من أكتوبر ، بعد عامين من الحرب المدمّرة التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.

وبموجب بنود وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل غزة، مع استمرار سيطرتها على أكثر من 50% من أراضي القطاع. ويفصل هذا الخط قطاع غزة لقسمين، أحدها تحت سيطرة إسرائيل والآخر تحت سيطرة حماس.

لكن نتنياهو أعلن في 15 مايو أن الجيش وسّع نطاق سيطرته على قطاع غزة. وقال آنذاك "كان هناك من يطالبوننا بالانسحاب، لكننا لم ننسحب، ونحن اليوم نسيطر على 60% من الأرض. غداً سنرى".



يأتي هذا التطور في سياق توتر متصاعد منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي أنهى رسمياً الحرب.

ورغم الاتفاق، استمرت الغارات الإسرائيلية شبه اليومية، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين منذ بدء التهدئة. بحسب مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس في غزة.



وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، وتدمير واسع للبنية التحتية في غزة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الصحة في غزة.

ويواجه الاتفاق تحديات كبيرة في مراحله اللاحقة خاصة تلك المتعلقة بنزع سلاح حماس وإدارة غزة بعد الحرب، وسط خلافات مستمرة بين الطرفين.