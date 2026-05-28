لخدمة مشجعي الفراعنة.. مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو حتى الـ 2 صباحا
هل يجوز شراء الأضحية إلكترونيا؟ تعرف على الحكم الشرعي
محافظ القليوبية: لا إصابات خطيرة بحريق العبور وجار أعمال التبريد
لن يشارك.. وصول محمد صلاح ملعب مباراة مصر وروسيا الودية لمؤازرة الفراعنة الكبار
وداعا لطوابير المحطات.. السكة الحديد تعلن 5 طرق لحجز التذاكر من منزلك وبطرق مرنة
الذهب المنسي.. موبايلك القديم جواه ثروة ضخمة وأنت مش واخد بالك
أزمة تهدد الملايين.. لماذا تفقد المضادات الحيوية فاعليتها؟
حكام مباريات الجمعة في ختام بطولة الدوري
السيطرة على حريق شب في مول تجاري بالعبور
أحمد أبو زهرة: والدي دفع ثمن كلمة الحق و«لن أعيش في جلباب أبي» ليس أفضل أعماله
الحسابات المزيفة في مرمى القانون.. عقوبات تصل للسجن بسبب جرائم الإنترنت
غلطة في مسلسل الفرنساوي والسبب سيارة مرسيدس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

شهيد ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال حي الزيتون

شهداء وجوع في غزة
محمد على

ارتقى شهيد ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من الأهالي بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.


قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، في تحدّ لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الفائت.

وأضاف: "نحن نُحاصر حالياً حركة حماس. نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع. كما تعلمون، كنّا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى 70%"، وذلك في مؤتمر عُقد في مستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في العاشر من أكتوبر ، بعد عامين من الحرب المدمّرة التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.

وبموجب بنود وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل غزة، مع استمرار سيطرتها على أكثر من 50% من أراضي القطاع. ويفصل هذا الخط قطاع غزة لقسمين، أحدها تحت سيطرة إسرائيل والآخر تحت سيطرة حماس.

لكن نتنياهو أعلن في 15 مايو  أن الجيش وسّع نطاق سيطرته على قطاع غزة. وقال آنذاك "كان هناك من يطالبوننا بالانسحاب، لكننا لم ننسحب، ونحن اليوم نسيطر على 60% من الأرض. غداً سنرى".


يأتي هذا التطور في سياق توتر متصاعد منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي أنهى رسمياً الحرب.

ورغم الاتفاق، استمرت الغارات الإسرائيلية شبه اليومية، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين منذ بدء التهدئة. بحسب مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس في غزة.


وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، وتدمير واسع للبنية التحتية في غزة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الصحة في غزة.

ويواجه الاتفاق تحديات كبيرة في مراحله اللاحقة خاصة تلك المتعلقة بنزع سلاح حماس وإدارة غزة بعد الحرب، وسط خلافات مستمرة بين الطرفين.

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

جانب من المضبوطات

مصرع 4 عناصر جنائية وضبط 1.2 طن مخدرات بـ 150 مليون جنيه

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

أرشيفية

الأمم المتحدة تدرج إسرائيل ضمن القائمة السوداء المرتبطة بالعنف الجنسي في فلسطين

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

حج الجمعيات

حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات

أحد المتطوعين وهو يحمل حاجًا مسنًا

مشهد إنساني مؤثر.. متطوع يحمل حاجا على ظهره في مشعر مِنى

وزير الزراعة

وزير الزراعة يشدد على تكثيف التفتيش بأسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم خلال العيد

بالصور

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: "نيلي" الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

