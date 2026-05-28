خلافات على الميراث.. ضبط فرد شرطة وشقيقته وزوجها بعد مشاجرة وإصابات بنجع حمادي

نجحت أجهزة الأمن من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيقها "فرد شرطة" بالتعدى عليها وزوجها بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض بقنا لخلافات حول الميراث.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بتاريخ 28 الجارى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (فرد شرطة ، ونجل شقيقه) ، طرف ثان: (شقيقة الأول ، وزوجها "مصاب بشرخ فى ذراعه وسحجات وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الميراث تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب، وقيام الثانى من الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى بإستخدام "سلاح أبيض" مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



