مرموش وتريزيجيه يقودان هجوم منتخب مصر أمام روسيا

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمي للفراعنة استعدادًا لخوض المواجهة الودية أمام منتخب روسيا، والمقرر إقامتها بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، ضمن التحضيرات النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

مصطفي شوبير

محمد هاني

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

كريم حافظ

مهند لاشين

مروان عطية

إمام عاشور

محمود تريزيجيه

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد دونجا - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفي زيكو - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم