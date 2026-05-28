بعد تحذير الزراعة.. عقوبات مشددة تنتظر أصحاب الحسابات المزيفة

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب، خاصة بعد تحذير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين من الانسياق وراء بعض الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تدعي الإعلان عن بيع عسل النحل وبعض المنتجات الغذائية الأخرى منسوبةً إلى الوزارة على خلاف الحقيقة.



عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية



وعن عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، تنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.