الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أزمة تهدد الملايين.. لماذا تفقد المضادات الحيوية فاعليتها؟

رنا أشرف

في ظل الاستخدام المتزايد والعشوائي للمضادات الحيوية، تتصاعد تحذيرات الخبراء من أزمة صحية عالمية خطيرة تتعلق بفقدان هذه الأدوية لفعاليتها تدريجيًا أمام أنواع مختلفة من البكتيريا. 

وتعد مقاومة المضادات الحيوية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية حول العالم، إذ تؤدي إلى صعوبة علاج العدوى البكتيرية البسيطة وتحويلها في بعض الحالات إلى تهديد مباشر للحياة. 

وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة مها حمدي، أستاذة الميكروبيولوجي والمناعة، من خطورة استمرار هذا النمط في الاستخدام، مؤكدة أن العالم يقترب من مرحلة تصبح فيها بعض المضادات الحيوية غير فعالة، ما يهدد مستقبل العديد من الإجراءات الطبية الأساسية.

مها حمدي: العالم يواجه أزمة خطيرة بسبب فقدان المضادات الحيوية فعاليتها

حذرت الدكتورة مها حمدي، أستاذة الميكروبيولوجي والمناعة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، من التوسع غير الرشيد في استخدام المضادات الحيوية، مؤكدة أن العالم يواجه أزمة صحية متصاعدة بسبب تزايد مقاومة البكتيريا للعلاج، وهو ما يؤدي إلى تراجع فعالية المضادات الحيوية تدريجيًا أمام العديد من أنواع العدوى.

وقالت إن مقاومة المضادات الحيوية تعد من أخطر التهديدات الصحية العالمية في الوقت الحالي، موضحة أن البكتيريا قادرة على التكيف والتغير بمرور الوقت، مما يجعل بعض أنواع العلاج أقل فاعلية أو غير مجدية في بعض الحالات.

وأشارت إلى أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يعد العامل الأبرز في تفاقم هذه الأزمة، خصوصًا عند تناولها دون وصفة طبية، أو استخدامها لعلاج العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، رغم أن المضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات من الأساس.

وأضافت أن أحد أخطر السلوكيات الشائعة هو التوقف عن العلاج بمجرد الشعور بتحسن، وهو ما يسمح ببقاء جزء من البكتيريا داخل الجسم، ما يساهم في تطورها لاحقًا لتصبح أكثر مقاومة للعلاج، وهو ما يعرف علميًا بظهور السلالات المقاومة أو “البكتيريا الخارقة".

وأكدت أن خطورة الأزمة لا تقتصر على صعوبة علاج العدوى فقط، بل تمتد لتشمل تهديد إجراءات طبية أساسية مثل العمليات الجراحية، وزراعة الأعضاء، والعلاج الكيميائي، والتي تعتمد بشكل كبير على وجود مضادات حيوية فعالة للوقاية من العدوى البكتيرية.

وشددت على أن منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من الارتفاع المتزايد في معدلات مقاومة المضادات الحيوية عالميًا، مع ظهور سلالات بكتيرية لم تعد تستجيب للعلاجات التقليدية.

واختتمت الدكتورة مها حمدي بالتأكيد على ضرورة عدم استخدام أي مضاد حيوي إلا تحت إشراف طبي، والالتزام الكامل بالجرعات ومدة العلاج، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بخطورة الإفراط في استخدام هذه الأدوية للحفاظ على فعاليتها وإنقاذ الأرواح.

 

