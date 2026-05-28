الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أصالة تحتفل بعيد ميلاد نجليها آدم وعلي برسالة مؤثرة

أصالة وأولادها
أصالة وأولادها
يارا أمين

احتفلت الفنانة أصالة نصري بعيد ميلاد نجليها آدم وعلي، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، عبّرت فيها عن حبها وفخرها بهما
 

ونشرت أصالة صور لهما وعلقت عليها قائلة: “وحياة اللّٰه مرّات لما بتطلع بعيون علي و آدم بشوف فيهم كل النعم اللي اللّٰه أنعمها عليي”.

وتابعت: “علي عليني هالمتربي من عند ربي ونحنا يادوب بدنا نوجهه بلاقيه عارف وجهته هيك شبه رجل نبيل محترم مابيطلع منه الغلط وكلّه منطق وكلّه حكمه وبيفهم بكل شي وبيسمع وعنده رأيه وعنده مشاعر فياضه وبيسبق طموحي فيه وطيّب ودمّه خفيف ومتلي بيعشق المشاعر وطول الوقت بنتغازل وشاطر كتير عالبيانو وأنا وعلي لحالنا عنا قصه أحلى قصه لإبن وأم عم يتنافسوا عالحكمه وعنا قرارات وقوانين بنرسمها لحالنا نحنا الاتنين والكل بيمشي عليها”.

وأضافت: “وادومي شو هالأدومي شو قلكم دومي اللومي اللي سكنت بساتين الدني كلها بعيونه وعنده إراده وصار جسمه رياضي وعنده كتير هوايات بالرياضه وشاطر كتير بمدرسته ومابيحب حدا يبوسه مع إنه عاطفي كتير وبيعمل أكله بنفسه وكتير نفسه حلو متل قلبه الحلو وخدوده الحلوه”.

واختتمت: "اليوم عيد ولادي ويحفظ حبايبكم كلهم وكل الطيبين وادعوا لي لعلي وآدم سنينهم كلها حلوه وهنن حلوين وتكون الدني حلوه وكلنا حلوين".

وكانت قد عادت شائعة انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها الشاعر والمنتج فائق حسن لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول عدد كبير من المنشورات التي تحدثت عن وجود خلافات بين الثنائي وانتهاء علاقتهما.

وجاءت هذه الشائعات بعد أيام قليلة من تداول أخبار أخرى تخص فائق حسن، تضمنت اتهامات بالنصب والاحتيال من مذيعة مشهورة، وهي الأخبار التي خرج فائق حسن ونفاها تمامًا، مؤكدًا عدم صحتها.

ورغم الانتشار الواسع لشائعة الانفصال، لم يصدر أي تعليق رسمي مباشر من أصالة أو فائق حسن لحسم الجدل المتداول عبر السوشيال ميديا، ما فتح الباب أمام مزيد من التكهنات بين الجمهور.

خالد الذهبى يعلق على شائعة طلاق أصالة وزوجها 

لكن خلال الساعات الأخيرة، اختار خالد الذهبي نجل أصالة الرد بشكل غير مباشر على الأخبار المتداولة، بعدما نشر عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ«إنستجرام» صورة جمعته بفائق حسن وأنس نصري، وكتب تعليقًا وصف فيه الأخبار المنتشرة بأنها «fake»، في إشارة اعتبرها كثيرون نفيًا واضحًا لشائعة الانفصال.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تطارد فيها شائعات الانفصال الثنائي، إذ سبق أن نفت أصالة في أكثر من مناسبة وجود أي خلافات بينها وبين فائق حسن، مؤكدة أن غيابه عن بعض المناسبات أو الحفلات يعود إلى ضغط العمل والانشغالات المهنية فقط.

زواج أصالة و فائق حسن 

وكانت أصالة قد تزوجت من فائق حسن في سبتمبر 2021، وتصدرت علاقتهما مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان الزواج، وسط اهتمام دائم من الجمهور والمتابعين بتفاصيل حياتهما الشخصية.

