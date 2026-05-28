إزالة تعديات على الأراضي في قرى بني سويف وناصر والفشن

نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف حملات مكثفة لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي الفوري لأي محاولات لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ تعديات مخالفة على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المتغيرات المكانية والتعديات بعدد من قرى ومدن المحافظة، حيث تم التعامل الفوري معها وتنفيذ الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ففي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، تم تنفيذ إزالة 19 حالة تعدٍ، شملت 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على أكثر من 10 قراريط، بالإضافة إلى 7 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة على مساحة ألف متر.

وفي مركز ناصر، برئاسة الأستاذ شوقي هاشم، تم إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقرية دنديل، إلى جانب تنفيذ إزالة بقرية طنسا الملق التابعة لقرية دلاص على مساحة قيراط ونصف.

كما شهد مركز الفشن، برئاسة الأستاذ مدحت صلاح، تنفيذ إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 8 قراريط، بقرى دلهانس وأبسوج وتلت وإقفهص والفنت، وذلك ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.