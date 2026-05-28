جهود مكثفة بالوحدات المحلية في بني سويف لتحسين مستوى الخدمات خلال أيام العيد

نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة عدد من الجهود والأنشطة الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح تكثيفًا لأعمال النظافة والتجميل، فقد دفعت الوحدة بعمال النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية لرفع المخلفات من عدد من شوارع المدينة، شملت شارع الإبراهيمية ومدخلي المدينة البحري والقبلي وشارع العمارات السكنية باتجاه قرية الوكلية، إلى جانب شوارع سعد زغلول وبورسعيد والشيخ غنيم والجمهورية والطريق الدائري، فضلاً عن تنظيف مواقع الأسواق ورفع الإشغالات والقمامة بالشوارع، مع تفريغ حاويات المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا، كما تابعت الوحدة حالة الحدائق والمنتزهات والمعديات النيلية للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود مخالفات.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم جهودها في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة النظافة العامة، حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عدداً من شوارع المدينة والمناطق الحيوية، من بينها شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشجرة الدر وسعد زغلول وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد والجامع الكبير والمرور وطريق بني زايد وشارع البنك الأهلي، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما شهدت قرية دنديل تنفيذ إزالة لـ5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب متابعة لجنة طرق الأبواب لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، واستمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات بالقرية وتوابعها.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع اللواء أسامة يونس انتظام العمل بديوان الوحدة المحلية والقرى التابعة خلال أول أيام إجازة عيد الأضحى، مع التأكيد على الالتزام بجداول النوباتجية، فيما نفذ مجلس قروي الشنطور بالتنسيق مع إدارة التموين حملة تفتيشية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 12 محضرًا لمخالفات تنوعت بين نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والغلق والتصرف في حصة الدقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتوازي مع تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت شوارع المدينة، وأسفرت عن تفريغ الحاويات ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، وجمع المخلفات المنزلية من القرى، وتوريد أكثر من 90 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن تحرير إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طرق.

كما واصل مركز ومدينة إهناسيا برئاسة أحمد توفيق جهوده المكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت متابعة أعمال النظافة الصباحية بشارع جمال عبد الناصر ومدخل المدينة، إلى جانب إيقاف أعمال بناء مخالفة على أرض زراعية بقرية البهسمون على مساحة قيراط ونصف بالتنسيق مع حماية الأراضي، كما جرى رفع التراكمات من الطريق الدائري، ومتابعة أعمال النظافة والتمهيد ورفع المخلفات على جانبي طريق إهناسيا/ بني سويف، مع استمرار حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على التقديم للتقنين، فضلاً عن مواصلة الوحدات القروية أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي للبناء المخالف.

وفي مركز ومدينة ببا، تابعت الوحدة المحلية برئاسة العميد أحمد علاء الدين فؤاد جهودها في ملفات النظافة وتحسين الخدمات، حيث تم تنفيذ حملة موسعة لرفع المخلفات من عدد من شوارع المدينة، شملت بورسعيد والجنينة وفياض وأبو سيف وقشلاق البلدية وشارع مسجد الحسيني وشارع مدرسة السلام ومحيط إدارة التموين، إلى جانب تفريغ الصناديق الثابتة، كما شهدت القرى التابعة حملات نظافة بمداخل القرى والشوارع الرئيسية، حيث نفذت الوحدة المحلية بقرية هلية أعمال نظافة بمدخل القرية وطريق سمسطا، بينما شهدت قرية طنسا أعمال نظافة بمحيط المركز التكنولوجي، ونفذت قرية سدس حملة لرفع التراكمات بالشوارع الرئيسية، كما أسفرت الحملات التموينية المكثفة على المخابز البلدية بعدد من القرى عن تحرير 24 مخالفة تنوعت بين نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعطاء بون صرف وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وضع مواعيد التشغيل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري جهودها الميدانية في قطاع النظافة ورفع الإشغالات، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع والميادين الحيوية، شملت شارع مجمع المحاكم وحي الرمد وصلاح سالم والإمام مالك والرياضي وكوبري وميدان حارث وميدان المديرية وشارع أحمد عرابي وكورنيش النيل وطريق السادات وعبد السلام عارف والطريق الدائري والمدخل القبلي، كما تابعت إدارة الحدائق أعمال المرور على الحدائق وتجهيزها لاستقبال المواطنين، فيما تضمنت أعمال الوحدات القروية رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من قرى بلفيا والدوالطة والحكامنة وإبشنا وحاجر بني سليمان وباها وإهناسيا الخضراء وبني عفان ودموشيا، إلى جانب تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بكورنيش النيل.