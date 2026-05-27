محافظ بني سويف يتفقد الممشى السياحي بكورنيش النيل ويُشارك المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى

في إطار حرصه على مشاركة المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، قام اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بجولة تفقدية بالممشى السياحي بكورنيش النيل، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والاطمئنان على الحالة العامة بالموقع خلال احتفالات العيد.

رافق المحافظ خلال الجولة: بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقي، مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري، رئيس مدينة بني سويف، وعدد من التنفيذيين.

وحرص المحافظ على التواجد وسط المواطنين، حيث تبادل معهم التهاني بالعيد، ووزّع الشوكولاتة على الأطفال، وداعبهم في أجواء سادتها البهجة والسرور، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم هذه اللحظات السعيدة.

كما أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من المواطنين، استمع خلاله إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة بالممشى والكورنيش، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة وأسعار المنتجات المقدمة، حيث أكد المواطنون أن الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، ولا توجد أي مغالاة، مشيدين بجودة الخدمات المقدمة وحُسن التنظيم داخل الممشى السياحي، موجّهًا بالاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتوفير سبل الراحة لرواد المكان، بما يليق بالمواطنين.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم في هذه المناسبة، مؤكدين تقديرهم لجهود الدولة في تنفيذ وتطوير الممشى السياحي وكورنيش النيل، الذي أصبح متنفسًا حضاريًا ومتنزهًا مناسبًا لكافة الأسر، مقدمين الشكر للدولة على ما تحقق من مشروعات خدمية تسهم في تحسين جودة الحياة.



