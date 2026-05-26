بينهم 3 سيدات.. ضبط المتهمين بالتعدى على عاطل بأسلحة بيضاء في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من آخرين لقيامهم بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته ببنى سويف.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 إبريل الماضى تبلغ لمركز شرطة إهناسيا من إحدى المستشفيات باستقبالها عاطل "شقيق القائم على النشر"، مصاب بجروح قطعية متفرقة، مقيم بدائرة المركز.

وبسؤاله أقر بتضرره من 3 أشخاص "3 سيدات" لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام 2 سلاح أبيض بحوزة إثنين منهم محدثان إصابته المنوه عنها لخلافات عائلية بينهم ، وتم ضبط المشكو فى حقهم فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة التى تولت التحقيق إعمالاً لشئونها.

وبتاريخ 24 مايو الجارى ضبط المتهمان الهاربان (شقيق طليقة المجنى عليه، ونجل عمه)، وتم بإرشادهما ضبط السلاحين المستخدمين فى التعدى.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.