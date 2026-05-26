موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بسوهاج

تستعد محافظة سوهاج لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 في تمام الساعة 6:26 صباحًا، وسط حالة من الجاهزية الكاملة في مختلف المراكز والمدن والقرى، استعدادًا لبدء أولى لحظات العيد التي تتزين فيها الساحات والمساجد بالتكبيرات والبهجة.

وشهدت المحافظة خلال الساعات الماضية استكمال كافة التجهيزات داخل الساحات المخصصة للصلاة والمساجد الكبرى، مع رفع درجة الاستعداد من قبل مديرية الأوقاف، لضمان تنظيم صلاة العيد في أجواء روحانية هادئة ومنظمة، تستوعب الأعداد الكبيرة من المواطنين المتوقع توافدهم منذ الساعات الأولى من الصباح.

موعد صلاة عيد الأضحى بسوهاج

وتأتي صلاة عيد الأضحى هذا العام وسط انتشار واسع للساحات المجهزة والمساجد التي تم إعدادها مسبقًا، مع توزيع الخطباء والأئمة على مختلف المواقع لضمان انتظام الخطبة والصلاة دون أي معوقات، بما يحقق الانسيابية الكاملة في أداء الشعائر.

كما تم التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتأمين محيط الساحات وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع المؤدية إليها، مع الدفع بخدمات مرورية مكثفة لتسهيل وصول المصلين وانصرافهم بسلاسة بعد انتهاء الصلاة، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية.

وأكدت الجهات المعنية أن جميع الساحات تم تجهيزها بالكامل من حيث الإضاءة ومكبرات الصوت والنظافة العامة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالخطة التنظيمية الموضوعة مسبقًا.

وتعيش شوارع وقرى سوهاج أجواء روحانية مميزة تسبق صلاة العيد، حيث يحرص الأهالي على التواجد المبكر في الساحات والمساجد، في مشهد يتكرر كل عام ويعكس فرحة العيد وخصوصيته داخل المحافظة.

ومن المنتظر أن تتعالى التكبيرات مع اقتراب موعد الصلاة في تمام 6:26 صباحًا، لتبدأ واحدة من أهم اللحظات الإيمانية التي تجمع أهالي سوهاج في مشهد يعكس البهجة والوحدة والروحانية في أول أيام عيد الأضحى المبارك.