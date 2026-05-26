قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد.. تقارير إسرائيلية تكشف عن بدء عملية برية تتجاوز “الخط الأصفر” في لبنان
القادمون من الخلف.. حكاية أندية استعادت لقب الدوري بعد غياب
هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟
شبورة وأمواج مرتفعة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
اللي مش قادر يروح الحكومي.. الأطباء تضع حد أدنى للكشف بالعيادات الخاصة
مفيش فلوس في الـ ATM.. شكاوى المواطنين تتصاعد ورئيس البنك الأهلي يرد
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال إجازة عيد الاضحى.. السياحة والآثار تشكل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وحلها

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

قامت وزارة السياحة والآثار، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية تضم ممثلين عن الإدارات المختلفة والمكاتب الداخلية للوزارة على مستوي الجمهورية، وذلك للعمل طوال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يونيو 2026.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب.

تلقي وبحث أي استفسارات أو شكاوى

من جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن غرفة العمليات تختص بتلقي وبحث أي استفسارات أو شكاوى، ورصد أي مخالفات قد ترد من الزائرين المصريين أو السائحين الأجانب من رواد المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، مع سرعة التعامل معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، إلى جانب متابعة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أنه يمكن تلقي هذه الاستفسارات والشكاوى والمقترحات على مدار الساعة من خلال الخط الساخن للوزارة (19654).

وأضاف أنه سيتم تكثيف لجان المرور والتفتيش التابعة للإدارة المركزية، على المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والبازارات بمختلف محافظات الجمهورية خلال فترة إجازة العيد، وذلك للتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لها وضمان تقديم خدمات متميزة للزائرين.

وزير السياحة والآثار السياحة عيد الأضحى مصر شكاوى وزارة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء يوم عرفة .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و210 أدعية تحقق الأمنيات

ريبيرو

تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

الزمالك

يحتاج إلى معجزة.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك بشأن مشاركة الفريق الأفريقية

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

خلال إجازة عيد الاضحى.. السياحة والآثار تشكل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وحلها

الدكتور خالد أمين زارع

صاحب دعوة رفع فيزيتا العيادات الخاصة يتوعد منتقديه

رفع كفائة خدمات النظافة

التنمية المحلية: تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع مخلفات الأضاحي خلال أيام العيد

بالصور

ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى؟.. أحذر من الإفراط

فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم

مي عز الدين تتألق بفستان خمري أنيق في “صاحبة السعادة"

مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يأكل الحاج لتجنب الإجهاد الحراري؟ وكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد