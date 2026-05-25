خطة وزارة السياحة والآثار لتصعيد حجاج السياحة المصريين إلى مشعر عرفات

في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالمتابعة الدقيقة لكافة إجراءات تصعيد حجاج السياحة المصريين إلى المشاعر المقدسة وتسكينهم بالمخيمات، تتابع وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، الترتيبات النهائية لتصعيد إجمالي حجاج السياحة والبالغ عددهم 40,713 حاج إلى صعيد مشعر عرفات، حيث يبدأ تصعيد الحجاج اليوم تمهيداً للوقوف بعرفات غداً الثلاثاء.

غرفة عمليات بعثة الحج السياحي

وقد جاءت هذه المتابعة من خلال غرفة عمليات بعثة الحج السياحي المصري المتواجدة بمكة المكرمة برئاسة الأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، حيث تعمل غرفة العمليات على مدار الساعة بالتنسيق المباشر مع البعثة الرسمية للحج، ووزارة الحج والعمرة السعودية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركة تقديم الخدمات.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة سامية سامي على أن الوزارة قامت بالانتهاء من كافة الترتيبات اللوجستية والميدانية لتصعيد حجاج السياحة المصريين إلى صعيد عرفات، مشددة على أن مرحلة التصعيد تمثل المحطة الأهم في خطة البعثة الميدانية، ومشيرة إلى أن الوزارة وضعت منظومة متكاملة تجمع بين الانتشار المُكثف لأعضاء البعثة والتقنيات الرقمية الحديثة من خلال تطبيق "رفيق" لضمان أعلى مستوى من الخدمة لضيوف الرحمن من حجاج شركات السياحة.

وأكدت على عدم التهاون مع أية شركة سياحة يثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الحجاج خلال هذه المرحلة من المناسك.

وأضافت أنه تم تشكيل 12 لجنة من أعضاء البعثة تتوزع على كافة مخيمات حجاج السياحة بمشعري عرفات ومنى، وتعمل على مدار الساعة طوال فترة أداء المناسك للاطمئنان على الحجاج أولاً بأول وتذليل أية عقبات قد تواجههم، وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم، مشيرةً إلى أن غرفة العمليات المركزية للبعثة بمشعري منى وعرفات تتلقى تقارير دورية من رؤساء اللجان الفرعية بشأن أية تطورات، بالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وشركة تقديم الخدمات السعودية.

وكانت قد أجرت بعثة الوزارة للحج السياحي جولات تفقدية مُكثفة على مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، للتحقق من جاهزيتها الكاملة وتوفير كافة الاحتياجات للحجاج، وفق البرامج المعتمدة لهذا الموسم (الخمس نجوم، والاقتصادي، والبري، وأبراج كدانة المستحدث).

كما تم الاطمئنان من قبل البعثة على جاهزية أسطول النقل الذي يضم حافلات سياحية بموديلات حديثة، إلى جانب سيارات خاصة وسيارات دفع رباعي ضمن بعض برامج الحج الفاخر، وذلك لنقل الحجاج من مكة المكرمة إلى صعيد عرفات وفق المسارات المُحددة من الجانب السعودي.

وتشهد منظومة المخيمات هذا الموسم باقة من المستحدثات التقنية والتنظيمية الجديدة، أبرزها تثبيت بيانات تفصيلية على كل سرير (صوفا بد) تتضمن رقم الحاج ورقم المربع ورقم البوابة بما يسهم في تنظيم حركة الحجاج وتيسير وصولهم إلى أماكنهم المخصصة دون أي تكدسات، إلى جانب تركيب كاميرات ذكية مزودة بحساسات داخل المخيمات لرصد أعداد الحجاج وإصدار تنبيهات فورية حال تجاوز الطاقة الاستيعابية، فضلاً عن قراءة باركود بطاقة (نسك) المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية لضمان دخول كل حاج إلى المخيم المُخصص له فقط، بما يحول دون أي تداخل بين أفواج الحجاج.

كما شملت التجهيزات كذلك توفير منظومة متكاملة لذوي الهمم من حجاج السياحة بالمخيمات، تتضمن منحدرات (رامبات) عند المداخل ودورات مياه مهيأة بما ييسر تنقلهم باستقلالية تامة. فيما تتولى شركة تقديم الخدمات توفير فرق متخصصة من موظفي خدمة العملاء بالمخيمات للرد على استفسارات الحجاج وحل أية مشكلات أو طوارئ قد تواجههم.

كما وفرت البعثة أيضاً عدد من العلماء والشيوخ من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف من ذوي الكفاءة والتخصص، فضلاً عن الشيوخ والعلماء المُصاحبين لشركات السياحة، يتم توزيعهم على مخيمات حجاج السياحة بمشعري عرفات ومنى لتقديم التوعية الدينية وإلقاء الدروس والمواعظ والإجابة على استفسارات الحجاج الفقهية المتعلقة بأداء المناسك على الوجه الشرعي الصحيح، وذلك استمراراً للقافلة التوعوية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمطار القاهرة الدولي قبل سفر أفواج الحجاج، بما يكفل تكامل المنظومة التوعوية على امتداد رحلة الحج.

كما تم تجهيز عيادات طبية بكل مخيم مزودة بأسرّة طبية وأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية لعلاج الحجاج في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي ستشهدها المشاعر المقدسة خلال أيام المناسك، فيما تضمنت التجهيزات بصعيد عرفات زيادة أعداد المظلات لتوفير الظل لحجاج السياحة، وتطوير منظومة توزيع المياه والأطعمة بما يضمن وصولها إلى جميع الحجاج بشكل سلس ومنتظم

وقد ثمنت الأستاذة سامية سامي الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية في تنظيم موسم الحج وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

جدير بالذكر أن بعثة الحج السياحي المصري تواصل عملها بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لضمان انتظام رحلات التصعيد والنفرة وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يضمن أداء حجاج السياحة لمناسكهم في يسر وانتظام، وعودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله.

