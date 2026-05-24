بمشاركة كبار الدعاة.. تكثيف الندوات التوعوية لحجاج السياحة

كثفت شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام من تنظيم الندوات الدينية والتوعوية داخل الفنادق ومقار إقامة الحجاج بالأراضي المقدسة، وذلك بالتنسيق مع بعثة الحج السياحي المصرية واللجان التابعة لها وغرفة شركات السياحة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج، وحرصًا على تقديم أفضل مستويات الرعاية والتنظيم لحجاج السياحة المصريين.

لقاءات يومية وبرامج توعوية

وشهدت قاعات الفنادق وأماكن تجمع الحجاج تنظيم لقاءات يومية وبرامج توعوية متخصصة، تستهدف شرح مناسك الحج بصورة مبسطة، وتوعية الحجاج بالإجراءات التنظيمية داخل المشاعر المقدسة، إلى جانب تقديم النصائح الصحية والإرشادات العامة التي تساعدهم على أداء المناسك بسهولة ويسر.

وتحرص شركات السياحة على الاستعانة بكبار الدعاة والمشايخ المتخصصين في علوم الشريعة والمناسك، فضلًا عن استضافة عدد من الشخصيات العامة والدينية المؤثرة، لإلقاء المحاضرات والرد على استفسارات الحجاج، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني والثقافي لديهم، وتعريفهم بكيفية التعامل مع المواقف المختلفة خلال الرحلة الإيمانية.

كما تحظى هذه الندوات باهتمام ومتابعة من بعثة الحج السياحي المصرية، التي تشجع الشركات على تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لنجاح الموسم، ولما تمثله من دور مهم في مساعدة الحجاج على الالتزام بالتعليمات التنظيمية والحفاظ على سلامتهم داخل المشاعر المقدسة.

وأكدت شركات السياحة أن الجانب التوعوي يمثل جزءًا أصيلًا من منظومة خدمة الحجاج، وليس مجرد نشاط مصاحب للرحلة، مشيرة إلى أن الهدف لا يقتصر فقط على شرح المناسك، وإنما يمتد إلى تهيئة الحجاج نفسيًا وروحيًا لأداء الفريضة في أجواء من الطمأنينة والسكينة.

وتشهد الندوات التوعوية إقبالًا كبيرًا من الحجاج المصريين، خاصة كبار السن، الذين يحرصون على حضور اللقاءات والاستفادة من الشروحات المباشرة والتفاعل مع الدعاة والمشرفين، بما يساعدهم على أداء المناسك بصورة صحيحة وآمنة.