السياحة والآثار: وصول 40,713 حاجا إلى الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن وصول جميع حجاج السياحة إلى الأراضي السعودية المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ/2026، وذلك بإجمالي 40,713 حاج سياحة، وذلك عبر رحلات جوية وبرية تم تنظيمها بعناية لضمان راحة الحجاج وسلامتهم منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

رحلات طيران الحج السياحي

فقد وصلت أمس آخر رحلات الطيران الخاصة بالحج السياحي، والتي بلغ عددها 12 رحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة وكانت تقل 158 حاجاً.

وفي هذا الصدد، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن موسم هذا العام شهد تسيير عدد من رحلات الطيران أقلت نحو أكثر من 35 ألف حاج من المستويين الاقتصادي والخمس نجوم، إلى جانب تسيير أكثر من 130 حافلة سياحية أقلت 5,700 حاج عبر المسار البري من ميناء نويبع وحتى الأراضي المقدسة، بما يعكس تنوع برامج الحج السياحي لتلبية مختلف احتياجات المواطنين، في ميزة ينفرد بها الحج السياحي عن غيره.

وأضافت أن اللجان الميدانية التابعة للوزارة والمنتشرة فى كل نقاط تواجد حجاج السياحة، تابعت على مدار الساعة وصول الحجاج، وقامت بالإشراف على عمليات التسكين وفق التعاقدات المعتمدة، مع متابعة استلام الحجاج لبطاقات نُسُك والاطمئنان على وصول حقائبهم في إطار منظومة "حج بلا حقيبة" المُطبقة لأول مرة من قبل المملكة العربية السعودية هذا الموسم، إلى جانب قيام اللجان بالتعامل الفوري مع الشكاوى والاستفسارات عبر لجان الوزارة في أماكن إقامة الحجاج وكذا تطبيق رفيق لضمان أعلى درجات الرضا والراحة للحجاج.

وأكدت أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والاثار بأن تكون راحة حجاج السياحة وسلامتهم على رأس أولويات بعثة الحج السياحي، مشيرة إلى أن التنسيق المتواصل مع الجانب السعودي وكافة الجهات المعنية مستمر لضمان سلاسة أداء المناسك بمشعري منى وعرفات، وتقديم خدمات ترتقي إلى مستوى تطلعات حجاج السياحة المصريين.

