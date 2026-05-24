غرفة السياحة: خلية عمل متواصلة وغرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة تصعيد الحجاج

شكل الجهاز الإداري لغرفة شركات السياحة بإشراف أسامة عمارة، المدير التنفيذي للغرفة، خلية نحل من خلال غرفة عمليات مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمشرفي الشركات واللجان الميدانية، بما يسمح بمتابعة حركة الحجاج لحظة بلحظة والتدخل السريع لحل أي مشكلة ميدانية.

بعثة الحج السياحي

كما يقوم جميع اعضاء الغرفة في بعثة الحج السياحي بالانتشار في مخيمات مني وعرفات للتأكد من كافة التجهيزات استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج شركات السياحة.

وقد تم تشكيل مجموعات العمل بمشاركة أعضاء لجنة السياحة الدينية وفي مقدمتهم أحمد إبراهيم رئيس اللجنة ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو اللجنة ، وبمشاركة جميع اعضاء الجهاز الإداري للغرفة الذين تم توزيعهم منذ بداية الموسم لمتابعة سير الموسم ، وسوف يستمر عملهم بالمشاعر المقدسة وسط شركات السياحة للتدخل الفوري لحل أية مشاكل امام الشركات وتسهيل اداء الحجاج للفريضة.



وقد تم إعداد قواعد بيانات متكاملة بأسماء الحجاج ومشرفي الشركات وأرقام التواصل معهم، بما يتيح سرعة التدخل وحل أية مشكلات قد تطرأ خلال التصعيد أو أثناء تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة.

كما تواصل بعثة الحج السياحي تنفيذ خطة الطوارئ الشاملة التي تتضمن آليات سريعة للتعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بالنقل أو الإقامة أو التغذية أو الخدمات الطبية، مع استمرار المرور الميداني على المخيمات للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج والضوابط المنظمة للحج السياحي المعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

ومن المقرر استمرار حالة الاستنفار بين أعضاء الغرفة وبالتنسيق مع بعثة الحج السياحي لخدمة ضيوف الرحمن والعمل كفريق عمل واحد لإزالة أية معوقات امام الشركات والحجاج

وأكدت غرفة شركات السياحة أن مؤشرات الموسم حتى الآن تعكس نجاحًا كبيرًا في تنفيذ الضوابط المنظمة للحج السياحي، خاصة فيما يتعلق بجودة السكن والخدمات المقدمة للحجاج، مع استمرار المتابعة الميدانية المكثفة حتى انتهاء مناسك الحج وعودة الحجاج إلى أرض الوطن بسلامة الله.