اللي عايز رخصة.. القبض على المتهم بالنصب على المواطنين في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقدرته على تسهيل إستخراج رخص القيادة بأسيوط نظير مبالغ مالية من المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) ، وبحوزته (هاتفه محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")

وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر المنشور المشار إليه بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وتحصله منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل إستخراج رخص القيادة لهم "على خلاف الحقيقة وعدم تجاوبه معهم عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.