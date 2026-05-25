مشهد يلفت الأنظار.. حاج يظلل رجل أمن أثناء الصلاة في الحر الشديد

في مشهد إنساني مؤثر يعكس أسمى معاني الرحمة والتقدير، وثّق أحد الحجاج موقفًا لافتًا لأحد ضيوف الرحمن، حين بادر بحماية رجل أمن كان يؤدي الصلاة تحت أشعة الشمس الحارقة، من خلال إظلاله بمظلته الشخصية حتى ينتهي من صلاته.

وأظهر المقطع المتداول رجل الأمن وهو يؤدي واجبه بكل خشوع، بينما قام أحد الحجاج بالاقتراب منه ورفع مظلته فوقه، في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما حملته من معاني التعاون والتقدير لمن يواصلون عملهم في خدمة الحجاج.

وأثنى رواد السوشيال ميديا على هذا التصرف، مؤكدين أنه يعكس روح المواقف النبيلة التي تظهر خلال مواسم الحج، حيث تسود قيم الرحمة والتكافل بين الجميع، بعيدًا عن أي فروق أو أدوار وظيفية.

وتداول المعلقون المقطع على نطاق واسع، معتبرين أن هذا الموقف البسيط في ظاهره، كبير في معناه، ويجسد صورة مشرّفة عن الاحترام المتبادل بين الحجاج ورجال الأمن القائمين على راحتهم وتنظيم أداء المناسك.