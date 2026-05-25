الرئيس السيسي يهنىء مسلمي مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بالقاهرة و المحافظات
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد 3 مواقع إخبارية
المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.. مشروع ضخم يعيد رسم خريطة الثروات ويكشف أسرارًا مدفونة تحت الأرض
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
19 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل.. والإسكان تعلن مد فترة التقديم
فتاوى| الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام.. يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه؟
الجرام بـ 5840.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين
وسط أجواء مبهجة.. شاب يرش المياه على الحجاج لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن
هند صبري تخرج عن صمتها لأول مرة وترد على أزمة مناعة.. تفاصيل
براءة الفنان فادي خفاجة في قضية سب وقذف مها أحمد
مفيش فلوس في المكن.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة الـATM قبل عيد الأضحى
وزير السياحة يشهد إطلاق النسخة الأولى من برنامج القيادة التنفيذية AELP

محمد الاسكندرانى

شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، إطلاق النسخة الأولى من البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP)، والذي يُعد نواة لإعداد وتأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يسهم في دعم وتطوير منظومة العمل داخل الوزارة والهيئات التابعة لها.

 31 متدرباً من الكوادر المتميزة 

ويأتي تنظيم البرنامج بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة IBDL للتعلم، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الدولية، ويشارك بهذه النسخة 31 متدرباً من الكوادر المتميزة من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، والذين تم اختيارهم بعد اجتياز سلسلة من الاختبارات والمقابلات الشخصية.

واستهل الوزير كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالترحيب بالحضور، مقدماً التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد السيد الوزير على أن الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراته ومهاراته يأتي على رأس أولويات الوزارة وضمن أبرز اهتماماته الشخصية، مشيراً إلى حرصه المستمر، على مدار مسيرته المهنية، على الالتحاق بالعديد من البرامج التدريبية وخوض تجارب مهنية متنوعة، الأمر الذي أسهم بصورة كبيرة في تعزيز قدراته وتطوير مهاراته على المستويين الشخصي والمهني.

وأشار إلى أن بناء القدرات البشرية لا يعتمد فقط على تنمية المعارف المهنية، وإنما يمتد ليشمل تطوير المهارات الشخصية والسلوكية، مؤكداً على أهمية أن يركز البرنامج بصورة أكبر على تنمية مهارات التواصل الفعال، وتطوير الذات، وتعزيز القدرة على التعامل بديناميكية مع التخطيط المستقبلي، إلى جانب ترسيخ ثقافة التغيير داخل بيئة العمل.

كما شدد على أهمية العمل الجماعي وبناء فرق عمل قادرة على التعاون والتطوير والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف المؤسسية، مؤكداً على ضرورة أن يتضمن البرنامج مجالات وموضوعات متنوعة إلى جانب المعارف المرتبطة بقطاعي السياحة والآثار، مثل الإدارة المالية والذكاء العاطفي، مع توضيح الفروق بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي.

واختتم السيد الوزير كلمته بالإعراب عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق وتحقيق أقصى استفادة من البرنامج، مؤكداً على أن هذا البرنامج يمثل فرصة مهمة لاكتشاف الذات وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، ومشيراً إلى استعداده للمشاركة في بعض جلسات البرنامج أو المشروعات التي سيتم تنفيذها خلاله. كما لفت إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ نسخ جديدة من البرنامج لدفعات أخرى من الكوادر المتميزة بالوزارة والهيئات التابعة لها مع العمل على تطوير محتواه بصورة مستمرة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم، خبرات المجموعة في مجال إعداد وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث، مشيراً إلى عدد من نماذج الشراكات الناجحة بين المجموعة والقطاع الحكومي في مصر في مجالات بناء القدرات وتنمية المهارات.

وأوضح أن البرنامج ينفذه نخبة من الخبراء المصريين والأجانب، بما يسهم في بناء وتعزيز قدرات ومهارات المشاركين به، لافتاً إلى أنه سيتم في ختام البرنامج إعداد ملف متكامل لكل متدرب وعرضه على السيد الوزير، بما يدعم الاستفادة المثلى من هذه الكوادر داخل الوزارة.

كما قدم الدكتور عادل صادق رئيس قطاع الأعمال بمجموعة IBDL للتعلم والمدير الفني للبرنامج، عرضاً تقديمياً تناول تعريف البرنامج وأهدافه وأهميته، إلى جانب استعراض مسارات التعلم التي يشملها، والتي تتضمن التطوير الشخصي، والتعليم التنفيذي التخصصي، والتعليم التنفيذي، والتطوير المؤسسي.

وأوضح الدكتور أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمُشرف العام على وحدة التدريب المركزي أن هذه النسخة من البرنامج ستستمر لمدة تقارب أربعة أشهر، يتلقى خلالها المتدربون مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، وتتناول موضوعات القيادة والإدارة العامة والتطبيقات العملية. كما يتيح البرنامج فرصاً للمعايشة المهنية مع شاغلي الوظائف القيادية بالوزارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على إدارة فرق العمل بكفاءة وتحقيق التميز المؤسسي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية أيضاً عرض فيديو قصير حول اهتمام الدولة المصرية بتطوير وتعزيز قدرات العنصر البشري، وأهمية قطاعي السياحة والآثار، وضرورة الاستثمار في تطوير العاملين بهما.

وقد شارك في حضور الجلسة الافتتاحية من وزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للحوكمة والمراجعة الداخلية، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

