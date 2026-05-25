بدأت القوات المسلحة الروسية، يوم الاثنين، شن غارات جوية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في العاصمة كييف.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الضربة على ستاروبيلسك "كانت القشة التي قصمت ظهر البعير"، بحسب ما أفاد به موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان الخارجية الروسية : "في ظل الظروف الراهنة، بدأت القوات المسلحة الروسية نمطًا متواصلًا من الغارات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف، بما في ذلك مواقع محددة تُصمَّم وتُصنَّع وتُبرمج وتُجهَّز فيها طائرات بدون طيار، يستخدمها نظام كييف بمساعدة متخصصين من حلف الناتو مسؤولين عن توريد المكونات وتوفير المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف".

وسبق الإبلاغ عن أن القوات المسلحة الروسية، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، ضربت منشآت القيادة العسكرية الأوكرانية بصاروخ أوريشنيك.