روسيا تعلن استهداف منشآت الصناعة الحربية ومرافق الطاقة الداعمة لقوات كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية ومحطات توليد الطاقة الداعمة لقوات كييف، بجانب القضاء على 1040 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم ، أن القوات الجوية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نفذت غارات على منشأة للصناعات العسكرية الأوكرانية، ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية استهدفت أيضًا مصانع تجميع ومواقع تخزين طائرات مسيّرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 142 منطقة.

وأفادت الوزارة بأن "قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثماني قنابل جوية موجهة و800 طائرة مسيّرة، كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" التابعة لها مواقعها التكتيكية، مكبدة كييف خسائر بلغت 190 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 سيارة، ومدفعين، ومحطة حرب إلكترونية".

وأضافت أن قوات مجموعة "المركز" سيطرت على مواقع وخطوط حاكمة، وتمكنّت من تكبيد القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 290 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات، وستة مدافع ميدان.

وأشارت إلى أن قوات مجموعة "الغرب" استهدفت مناطق تجمعات قوات كييف في بلدات ستودينوك، وبيسكي-رادكوفسكي، وتشيرفوني أوسكول في مقاطعة خاركوف، ولوزوف في دونيتسك ، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 جنديًا، و22 مركبة قتالية مدرعة، من بينها مركبة برادلي قتالية مشاة أمريكية الصنع، و19 سيارة، ومدفعين".

وتابعت أن قوات مجموعة "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات كييف، واستهدفت قوات كييف مكبدة إياها أكثر من 280 عسكريا، كما قضت مجموعة من قوات "دنيبر" على نحو 50 عسكريا أوكرانيا، بعد استهدافها لهم في مناطق نفوذها".