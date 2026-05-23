لجنة "SheTrades Egypt" تستعرض خطة عمل 2026 لتعزيز نفاذ رائدات الأعمال للأسواق الدولية

عقدت لجنة تسيير مشروع المرأة في التجارة الدولية (SheTrades Egypt - المرحلة الثانية) اجتماعها الثالث لمناقشة مخرجات السنة الأولى والتقدم المحرز، إلى جانب استعراض خطة العمل المستهدفة حتى نهاية عام 2026.

ترأس الاجتماع كل من الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والدكتور أحمد مغاوري، الوزير المفوض التجاري ومساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الوطنية والدولية، حيث حضرت الدكتورة الشيماء علي، مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومهدي شاكر، مدير المشروع بمركز التجارة الدولية (ITC)، والدكتور حسن عمر، منسق البرنامج ومسئول المتابعة والتقييم بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والسيد الأمير محسن، منسق المشروع بمركز (ITC). كما شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور كمال نصر أن تنوع المؤسسات الوطنية والدولية داخل لجنة تسيير المشروع يعكس أهمية التكامل لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية. وأشار إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة مستهدفات المشروع، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف د. كمال نصر أن المشروع يتماشى تمامًا مع توجهات الدولة ورؤية "مصر 2030"، موضحًا أن اللجنة تعمل على تفعيل كافة أدوات التمويل المتاحة واختيار الأنشطة بعناية فائقة، مع توجيه التدخلات نحو المجالات ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى والأكثر ارتباطًا باحتياجات المستفيدات، لضمان استدامة النتائج وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد مغاوري على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، لافتًا إلى أنه يرتكز على محاور أساسية تشمل دعم الصناعة الوطنية وتوطينها، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز القيمة المضافة، بما يسهم في تمكين المرأة داخل سلاسل القيمة المختلفة ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة الشيماء علي أن التعاون الممتد والوثيق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يعكس التزام الجانبين بدعم المرأة، مشيرة إلى أن النجاح الملموس للمرحلة الأولى من المبادرة كان الدافع الرئيس لإطلاق المرحلة الثانية بثقة ودعم من كافة الشركاء.

وأوضح مهدي شاكر، مدير المشروع بمركز التجارة الدولية (ITC)، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا فاعلاً لدعم قطاعي الحرف اليدوية والصناعات الغذائية، مؤكدًا سعي المركز لمساعدة الشركات التي تديرها السيدات على النفاذ للأسواق وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً.

وخلال الاجتماع، استعرض الأمير محسن نتائج السنة الأولى من المرحلة الثانية للمشروع، إلى جانب ملامح خطة العمل حتى نهاية 2026. وتخلل اللقاء مناقشات موسعة لتبادل الرؤى حول آليات تسريع التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن مشروع المرأة في التجارة الدولية "SheTrades Egypt" ينفذه مركز التجارة الدولية (ITC) بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) والبنك الإسلامي للتنمية، ضمن برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS). تم إطلاق المرحلة الأولى بمصر في يونيو 2021، ويهدف بشكل رئيس إلى دمج الشركات المملوكة للسيدات في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.