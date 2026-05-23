تعليم القليوبية: إجراءات حاسمة فى واقعة سباق الدراجات البخارية داخل مدرسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فتح تحقيق موسع في واقعة سباق للدراجات البخارية داخل فناء إحدى المدارس بشبرا الخيمة احتفالا بانتهاء الامتحانات.



وقررت المديرية فصل الطلاب المشاركين ١٥ يوما وحجب نتيجة الطلاب والإحالة للشؤون القانونية وإخطار الإدارة العامة للمرور بالموتوسيكلات الموجودة في الفيديو.



كما قررت المديرية إحالة مدير المدرسة ومشرف الأمن والنوبتيجي للتحقيق العاجل .



هذا وقد أكد تعليم القليوبية أن أي مظاهر لاحتفالات بانتهاء الامتحانات لابد أن تكون وفق الإطار القانوني وبما لا يسبب إزعاج للآخرين ، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بانضباط العملية التعليمية أو المساس بسلامة الطلاب.