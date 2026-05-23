محافظ القليوبية يتفقد مجزر حي غرب شبرا الخيمة للوقوف على استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك

إبراهيم الهواري

تفقد اليوم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، مجزر حي غرب شبرا الخيمة النصف آلي، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية التامة لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد.


ويقام المجزر على مساحة 2600 متر مربع، ويتكون من عنبرين للذبح النصف آلي بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ذبيحة في الساعة، بالإضافة إلى خط مخصص لذبح الضأن، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة وآمنة للمواطنين.


وخلال التفقد، استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول منظومة العمل داخل المجزر، بداية من توقيع الكشف الطبي البيطري الدقيق على الذبائح للتأكد من سلامتها، مروراً بمراحل الذبح المختلفة، وحتى تجهيز اللحوم وتسليمها للمواطنين وفق أعلى الاشتراطات الصحية والبيئية.


وفي لفتة تهدف إلى التيسير على المواطنين، أعلن المحافظ فتح أبواب المجزر أمام الأهالي لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يبدأ العمل يومياً من أول ضوء للنهار وحتى أذان المغرب، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحد من الذبح العشوائي بالشوارع والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.


كما وجه المحافظ بضرورة التواجد الميداني المستمر داخل المجزر وتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية الطب البيطري، لضمان انتظام سير العمل واستيعاب الأعداد المتوقعة من الذبائح خلال أيام العيد.


وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على النظافة العامة بمحيط المجزر، ورفع المخلفات أولاً بأول، مع منع أي إشغالات أو تواجد للباعة الجائلين، لضمان السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

