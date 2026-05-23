الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الهزار قلب بجريمة..طالب يتعدى على زميله بسلاح ابيض بالقليوبية ..ما القصة؟

الطالب المصاب
الطالب المصاب
إبراهيم الهواري

تحول المزاح والهزار بين طالبين بمدرسة عمار بن ياسر الصناعية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إلى جريمة، حيث قام تعدى طالب على زميله بالسلاح الأبيض كتر واصابته بجروح بالجسد.

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فتح تحقيق موسع في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وكشف حقيقة ما جرى قبل وبعد الواقعة. 

تفاصيل الحادث


تعود تفاصيل الحادث إلى نشوب مشاجرة بين طالبين عقب انتهاء الامتحان العملي لمرحلة الدبلومات الفنية، ما أسفر عن إصابة أحد الطلاب بجرح في الوجه استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع للإسعافات اللازمة.

إحالة رئيس اللجنة للتحقيق

وأوضحت المديرية أنه تم إحالة رئيس اللجنة وعدد من المسؤولين إلى التحقيق، على خلفية ما أثير بشأن تصوير بعض المقاطع داخل المدرسة عقب الواقعة، وذلك لبحث مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات داخل اللجان.


وأضافت أن التحقيقات شملت أيضًا فحص الملابسات الكاملة للحادث، خاصة ما يتعلق بحدوث التصوير داخل محيط المدرسة، ومدى مسؤولية القائمين على اللجنة والعاملين بها عن السماح بذلك، تمهيدًا لمحاسبة أي مقصر حال ثبوت مخالفات.


وفي السياق ذاته، أشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن ولي أمر الطالب المصاب حرر محضرًا ضد زميل نجله، فيما حرر الطرف الآخر محضرًا مماثلًا، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة للاستماع إلى أقوال جميع الأطراف وكشف كافة التفاصيل.


وأكدت المديرية أن الواقعة كانت خارج المدرسة وأنه تم إحالة الواقعة بالكامل إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بانضباط العملية التعليمية أو المساس بسلامة الطلاب.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على استمرار التحقيقات لحين الانتهاء من كشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مخالفات يتم إثباتها.

تفاصيل الواقعة 

فيما قال والد الطالب فى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين نجله وطالب آخر داخل المدرسة خلال الامتحان العملي، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء الامتحان فوجئ بقيام الطالب المتهم بالتعدي على نجله باستخدام كتر، ما تسبب في إصابته بجرح استلزم خياطته بـ12 غرزة.


وأضاف الأب أنه تم نقل نجله إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، مطالبًا بحق نجله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


كما تبين أن الطالب المتهم حرر محضرًا هو الآخر، مدعيًا إصابته بقطع في إصبعين خلال الواقعة.


وأثارت الحادثة حالة من الاستياء بين أهالي طلاب المدرسة، الذين طالبوا بسرعة التحقيق في الواقعة وتشديد الرقابة داخل وحول المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

