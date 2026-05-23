تفاصيل حجز محاكمة ياسمينا المصري بتهمة التشهير بالفنان أشرف زكى

تفاصيل صادمة وأسرار تكشف لأول مرة، لقضية التي أثارت الجدل تعود إلى الواجهة من جديد، بسبب اتهام الفنانة ياسمينا المصري بسب وقذف الدكتور اشرف ذكي.

في السطور التالية نرصد كواليس الأزمة وتفاصيل الاتهامات المتبادلة.

في بداية الجلسة طالب دفاع أشرف زكي من المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على ياسمينا المصري فى اتهامها بالإساءة لنقيب المهن التمثيلية، وادعي مدنيا بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

كما قدم حافظة مستندات تتضمن ما نشر من قبل المتهمة، وما يمثله من إساءة للدكتور أشرف زكي، وقرر أن التهمة ثابتة عليها من خلال التحقيقات.

وطلب الدفاع توقيع اقصي عقوبة فى مواد الاتهام على المتهمة.





بينما قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة الفنانة ياسمينا المصري، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق أشرف حسن زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك لجلسة 27 يونيو للحكم.





ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على الفنانة ياسمينا المصري، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق أشرف حسن زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك.





وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أشرف زكي إلى قسم شرطة النزهة، اتهم فيه الفنانة بنشر منشورات مسيئة عبر حساب يحمل اسم "Yasmina el masri"، تضمنت — وفقًا لما ورد في البلاغ — عبارات اعتبرها سبًا وإساءة وتشهيرًا بحقه.





وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تتعلق باعتراض الفنانة على بعض القرارات المرتبطة بتصاريح العمل، إلى جانب خلافات بشأن مزاولتها النشاط الفني.





وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة القسم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة