خوان بيزيرا يغادر إلى البرازيل بعد تتويج الزمالك بالدوري

غادر البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، إلى بلاده خلال الساعات الماضية لقضاء إجازته الصيفية برفقة أسرته، عقب إسدال الستار على الموسم الكروي الحالي.

وجاءت رحلة اللاعب بعد انتهاء ارتباطات الزمالك المحلية، عقب تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز، بعد موسم شهد صراعًا قويًا على الصدارة حتى الجولات الأخيرة.

وكان الزمالك قد حسم اللقب رسميًا عقب انتصاره على سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ليُنهي الفريق الموسم في صدارة جدول الترتيب.

ويستغل خوان بيزيرا فترة التوقف الحالية للحصول على قسط من الراحة، قبل العودة مجددًا استعدادًا لانطلاق التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد مع القلعة البيضاء.