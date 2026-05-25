8 أندية مصرية تحت مقصلة عقوبات فيفا.. والزمالك في الصدارة

تواصل أزمات الأندية المصرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلقاء بظلالها على الكرة المصرية، بعدما كشفت التحديثات الأخيرة لقائمة الأندية المعاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد عن وجود 8 أندية مصرية تعاني من عقوبات القيد بسبب النزاعات المالية والقضايا الدولية.

الزمالك فى الصدارة

ويتصدر الزمالك القائمة بـ18 قضية، في رقم يعكس حجم الأزمات المتراكمة داخل القلعة البيضاء، بينما جاء الإسماعيلي في المركز الثاني بـ5 قضايا، يليه إيسترن كومباني بـ4 قضايا.

وتضم القائمة مودرن سبورت بقضيتين، بالإضافة إلى قضية واحدة لكل من مركز شباب تلا وراية والسكة الحديد ومصر المقاصة، وفق آخر تحديث صادر حتى 25 مايو في تمام الساعة 3:26 مساءً.

وتأتي هذه العقوبات نتيجة عدم سداد مستحقات لاعبين ومدربين وأندية أخرى، ما دفع “فيفا” لفرض عقوبات إيقاف القيد لفترات متفاوتة، في وقت تسعى فيه الأندية المصرية لتسوية ملفاتها المالية قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.