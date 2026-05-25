وزير الخارجية: أي اتفاق بين أمريكا وإيران يجب أن يضمن صون الأمن القومي العربي والاستقرار بالمنطقة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم الإثنين؛ للتشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية المتلاحقة، في إطار التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين.

وثمن الوزيران عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتناولا التطورات الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي باعتباره الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة وتجنيب الإقليم مخاطر اتساع رقعة الصراع، معربا عن التطلع لأن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب، ويمهد الطريق لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة أن يأخذ أي اتفاق قادم، في الاعتبار، الشواغل الأمنية للأشقاء في دول الخليج، بما يضمن صون الأمن القومي العربي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.