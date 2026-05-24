وزير الخارجية الامريكي: حزب الله يجر لبنان مجددا إلى مربع الفوضى والدمار

أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوة حزب الله للإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة.

وشدد الوزير الأمريكي على في تصريحات له على أن حزب الله تجاهل دعوات الحكومة اللبنانية الشرعية لوقف الهجمات واحترام وقف إطلاق النار.

وكشف روبيو أن حزب الله يواصل إطلاق النار باتجاه المواقع الإسرائيلية وينقل مقاتلين وأسلحة إلى جنوب لبنان.

وقال : الولايات المتحدة تدعم بالكامل جهود حكومة لبنان الشرعية لإعادة الإعمار والتعافي وتأمين الاستقرار.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن تحركات حزب الله الأخيرة ماهي إلا حملة متعمدة لزعزعة استقرار لبنان والحفاظ على نفوذه على حساب اللبنانيين.

وحذر روبيو من أن الحزب يحاول جر لبنان مجددا إلى مربع الفوضى والدمار ، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقف بحزم مع حكومة لبنان لاستعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل لشعبها.

وختم ربيو تصريحاته بـأن واشنطن لن تسمح لتهديدات حزب الله بالعنف وإسقاط الحكومة بأن تنجح ، مضيفا “ عهد ارتهان الدول لجماعات إرهابية يقترب من نهايته”.