حزب الله يهاجم عدة مواقع لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل الانقضاضية

أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية متموضعة في منزل ببلدة البيّاضة بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

وأشار الحزب في بيان له إلى أن عناصره إستهدفت آلية هامر قيادية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المنارة بمحلقة أبابيل الانقضاضية حيث شوهدت الآلية تحترق.

كما استهدف الحزب دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة بمحلقة أبابيل الانقضاضية بجانب استهداف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف بمحلقة أبابيل.

وقال الحزب اللبناني في بيانه : استهدفنا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة بصلية صاروخية.

وختم الحزب بيانه : استهدفنا مركزا قياديا مستحدثا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية.