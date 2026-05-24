حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية للتراجع عن قراراتها بحق المقاومة

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أنه خلال 15 شهراً تلت الاتفاق استمرت الاعتداءات الإسرائيلية ؛ فيما كانت الدولة اللبنانية عاجزة عن فرض تطبيقه.

وقال قاسم: نحن لا نطلب من الدولة مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي لكن لا يجب أن تكون أداة في تسهيله.

وأضاف قاسم: توالت التنازلات من قبل الدولة اللبنانية حتى وصلت في 2 آذار 2026 إلى تجريم المقاومة.

وزاد الشيخ قاسم: أدعو الحكومة اللبنانية إلى أن تتراجع عن القرارات التي اتخذتها بحق المقاومة لتكون إلى جانب شعبها.

وواصل الأمين العام لحزب الله : مشروع "إسرائيل" إبادة المقاومة واحتلال لبنان بشكل تدريجي ضمن مشروعها و العقوبات الأمريكية الأخيرة تستهدف الضغط وهذا يعكس عجزا عن تحقيق الأهداف.

وختم قاسم: العقوبات الأمريكية لن تضعفنا وإذا توحشت أمريكا أكثر فلن يعود لها شيء في لبنان لأنها ستخربه على رؤوس أبنائه وعليه.