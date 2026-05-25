لابورتا يسخر من ريال مدريد: لم يحققوا أي لقب منذ عامين

سخر خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، من غريمه التقليدي ريال مدريد؛ بعد فشل الأخير في الفوز بالدوري أو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتوّج فريق برشلونة ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم على حساب ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي.

وقال لابورتا، في تصريحات صحفية: "ريال مدريد لم يحقق أي لقب لمدة عامين، هذا الأمر يقلقهم بشدة، عليهم تبرير ما لا يُبرر".

سخرية لابورتا

وأضاف: "أطلقوا العنان لجماهيركم المحبطة واقضوا على برشلونة بكل ما أوتوا من قوة، لن نسمح بذلك".

يُذكر أن خوان لابورتا تم تنصيبه رسميًا رئيسًا لنادي برشلونة في ولاية جديدة.