فيلم الرعب PASSENGER في دور العرض المصرية

ينطلق فيلم الرعب المرتقب PASSENGER من Paramount Pictures في دور العرض المصرية يوم 21 مايو، وذلك عبر Four Star Films، الموزّع الرسمي للفيلم في مصر. ويقدّم الفيلم رؤية جديدة ومخيفة لفكرة “الطريق المسكون”، ضمن تجربة رعب مشوّقة.

الفيلم من إخراج المخرج النرويجي المعروف أندريه أوفريدال (THE AUTOPSY OF JANE DOE، SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK)، وتدور أحداثه حول زوجين شابين يشاهدان حادثًا مروّعًا على الطريق السريع، لكنهما سرعان ما يكتشفان أنهما لم يغادرا موقع الحادث وحدهما… إذ تلاحقهما قوة شيطانية تُدعى “الراكب” (Passenger)، ولن تتوقف حتى تفتك بهما، لتتحول مغامرة حياتهما في شاحنة متنقلة إلى كابوس مرعب.

ويضم الفيلم مجموعة مميزة من النجوم، أبرزهم جاكوب سكيبيو المعروف بدوره في BAD BOYS: RIDE OR Die ولو لوبيل، إلى جانب الحائزة على جائزة الأوسكار ميليسا ليو صاحبة المسيرة السينمائية العريقة التي تضم أعمالًا مثل FROZEN RIVER وPRISONERS وTHE FIGHTER. كما يقدّم جوزيف لوبيز، أداءً مرعبًا بدور الشيطان الصامت الذي يمثل قلب الفيلم المظلم.

أما خلف الكاميرا، فيُنتج الفيلم كل من والتر هامادا وغاري دوبرمان، وهما من أبرز الأسماء المؤثرة في صناعة أفلام الرعب الحديثة. من تأليف زاكاري دونوهيو (THE DEN) وT.W. Burgess المعروف بأعماله في قصص الرعب الخارقة مثل MALEVOLENTS وسلسلة EARLY HAUNTS.