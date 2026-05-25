ضبط 2 طن مجزءات دجاج مغسولة بالكلور بالإسماعيلية | صور

أسفرت حملات تموينية ورقابية متفرقة بمختلف أنحاء محافظة الاسماعيلية عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة والمخالفة للاشتراطات الصحية، قبل طرحها بالأسواق وتداولها بين المواطنين، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وتمكنت الحملات من ضبط 2 طن من مجزاءات الدجاج تبين أنها تُعاد معالجتها وتدويرها بعد غسلها بمادة الكلور، مع إضافة تواريخ صلاحية جديدة عليها، في محاولة لإعادة طرحها وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون.

كما تم ضبط 120 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية تحمل أختامًا حمراء بهدف الغش والتدليس وخداع المواطنين، إلى جانب ضبط كميات من الكبدة البلدية المجمدة التي يتم إذابتها وإعادة بيعها على أنها كبدة بلدية طازجة، بما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وأكدت الجهات المختصة استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم والمواد الغذائية خلال موسم عيد الأضحى، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بالسلع الغذائية حفاظًا على سلامة المواطنين.