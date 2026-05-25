وزيرا الخارجية والبترول: الترويج للمشروعات القومية الكبرى وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة

فرناس حفظي

 د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، في إطار التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة؛ لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

وتناول الوزيران بحث آليات الترويج للفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع البترول والغاز في مصر، وسبل تنويع الموارد.

وشددا على أهمية الاستفادة من “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج”؛ باعتبارها منصة رئيسية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز أمام الشركات العالمية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

ومن جهته، أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من بنيتها التحتية. 

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات مع الدول المنتجة للطاقة في مجالات الإنتاج والاستخراج، والتركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن مصر تمتلك المقومات الجغرافية والبنية التحتية التي تؤهلها لتحقيق انطلاقة قوية في هذا القطاع الحيوي. 

كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات مشروعات التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، والجهود الجارية مع الجانب القبرصي لربط حقول إنتاج الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن مجمعي الإسالة بإدكو ودمياط ضمن أبرز المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها مصر في مجال تجارة وتداول الغاز الطبيعي، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يربط بين منتجي الغاز في منطقة شرق المتوسط والأسواق الأوروبية.

وأكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتكامل بين الوزاراتين والجهات المعنية للترويج للمشروعات القومية الكبرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول، بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع والمنافسة على المستوى الدولي

