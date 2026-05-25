قبل فوات الأوان.. يوم عرفة يكفر سنتين ولا تضيعه بسبب خصومة

قال الدكتور مؤمن الخليجي، إمام مسجد الحسين، إن يوم عرفة يعد من أعظم الأيام عند الله- سبحانه وتعالى-، لما يحمله من فضل كبير في تكفير الذنوب، موضحًا أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن فضل يوم عرفة يتعلق بالذنوب التي تكون بين العبد وربه، مشددًا على أن حقوق العباد لا تسقط بالعبادات وحدها، بل تحتاج إلى رد المظالم والإصلاح بين الناس.

وأشار إلى أن الإنسان قد يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكنه يفقد حسناته بسبب ظلم الآخرين أو الإساءة إليهم، مستشهدًا بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم- عن “المفلس”، الذي يأتي بحسنات كثيرة ثم تُؤخذ منه لتعويض من ظلمهم في الدنيا.