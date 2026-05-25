دعاء يوم عرفة.. كلمات تجمع خير الدنيا والأخرة

دعاء يوم عرفة .. مع انطلاق يوم عرفة وصعود الحجيج إلى جبل عرفات هذا المشهد الذي يشتاق اليه الكثير من المسلمين ، كما يستعد الملايين من المسلمين غير الحجاج في شتى بقاع الأرض لصيام هذا اليوم المبارك، مقتدين بالسنة النبوية الشريفة.

ومع هذا التزامن الإيماني العظيم، يرتفع اهتمام المسلمين بالبحث عن الأدعية المأثورة والمستجابة، حيث يعد دعاء يوم عرفة من أعظم القربات والعبادات الإيجابية التي تفتح أبواب السماء، ويحرص الجميع على ترديد الكلمات المأثورة والمكتوبة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة، للفوز بنفحات هذا اليوم المشهود والتقرب إلى الله تعالى بما يجمع خيري الدنيا والآخرة.

فضل يوم عرفة

تكتسب الأدعية المرفوعة في هذا اليوم منزلة رفيعة وخصوصية كبرى في العقيدة الإسلامية، لكونها تعبر عن أسمى صور العبودية والانكسار بين يدي الخالق سبحانه وتعالى.

ويُندب للمسلم في هذه الساعات المباركة أن يلهج لسانه بالذكر والدعاء الصادق، مستحضرًا النية الصالحة بأن يشمل بدعائه نفسه، ووالديه، وأهله، وأصدقائه، وأقاربه، وكل من أسدى إليه معروفًا، بالإضافة إلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ويستوجب على العبد بذل قصارى جهده وطاقته في الاستغفار والطلب، لأن هذا اليوم يصنف شرعًا كأفضل أيام السنة قاطبة لإجابة الدعاء وتفريج الكروب.

دعاء النبي في يوم عرفة

وقد وردت آثار ونصوص صحيحة تؤكد هذا الفضل العظيم؛ حيث رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبللي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

وتبرز أهمية هذا الذكر المخصوص المكون من 8 كلمات في كونه يجمع معاني التوحيد الخالص والثناء التام على ملكوت الله وقدرته النافذة، وهو ما أوصى به النبي وجعله أفضل ما ينطق به العبد في يوم النحر والوقوف.

كما يتضاعف الرجاء في القبول استنادًا للحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء»، وهو ما يبرهن على أنه يوم للمغفرة الشاملة والتوبة الصادقة، وإنابة القلوب التي تطلب العتق والرحمة بظهر الغيب للأحياء والأحبة وكذلك للمتوفين.

أدعية يوم عرفة مكتوبة

وردت في الأثر وصحيح السنة مجموعة من الأدعية المباركة والمكتوبة التي تناولت شتى حاجات العبد ومطالبه في الدين والدنيا، ويستحب تكرارها والابتهال بها طوال الوقت وحتى مغيب شمس الغد، ومنها:

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفَع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوَب علي وتغفر لي وترحمني».

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أواهًا منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

«اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

«اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

أدعية يوم عرفة لقضاء الحاجة

تتضمن الشريعة الإسلامية أدعية مخصوصة عُرفت بأنها تفتح أبواب السماء والخيرات وتكفي العبد ما أهمه من أمر دينه ودنياه، وتُعد وسيلة إيمانية لطلب الرزق والفرج العاجل وقضاء الدين، ومن أبرزها:

الالتجاء بالدعاء المأثور عن ذي النون عليه السلام في بطن الحوت: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، وحيث جاء في الأثر أنه لم يدعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لما تحمله من تبيان التوحيد والاعتراف بالتقصير.

التضرع باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى: «اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار».

دعاء يوم عرفة لجلب الرزق

التمسك بالصيغ النبوية الجامعة لطلب المغفرة وصلاح الحال: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».

طلب السعة والبركة في الرزق وسداد الديون: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك»، وكذلك الدعاء المبارك: «اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك».

أدعية يوم عرفة لتفريج الكروب

التحصن بذكر ربوبية الخالق لدفع الفقر والضيق: «اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتِه، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر».

ابتهال المكروب والملهوف لطلب الطمأنينة وتيسير الأمور: «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت».

جوامع الدعاء في يوم عرفة

يتطلع الكثير من المسلمين في هذه الأيام التي تفتح فيها أبواب الخير، إلى ترديد أدعية تضمن العافية المستدامة وجبر القلوب والنقلة من الضيق إلى السعة، ومن تلك الأدعية المأثورة:

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرج كربتي، وآنس وحدتي، واقض حاجتي وحوائج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور. اللهم وفقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يارب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجني من كل ضيق، واجعل لي بعده مخرجًا يا أرحم الراحمين».

«اللهم إني أسألك إيمانًا دائمًا، وأسألك علمًا نافعًا، وأسألك يقينًا صادقًا، وأسألك دينًا قيمًا، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس».

«اللهم اجبر كسر قلبي جبرًا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرًا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب. اللهم فوضتك أمري كله، فجمله خيرًا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته».