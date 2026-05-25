بعثات الحج تكثف استعداداتها الطبية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن في عرفات.. تفاصيل

في مشهد يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، تواصل البعثات الطبية والتنظيمية عملها على مدار الساعة داخل الأراضي المقدسة، بالتزامن مع تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات استعدادًا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وبين متابعة الحالة الصحية لضيوف الرحمن، وتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية، وتنفيذ خطط التفويج والتنقل بسلاسة؛ تتكامل الجهود لضمان أداء المناسك في أجواء من الأمان والطمأنينة، وسط تأكيدات رسمية باستقرار الحالة الصحية للحجاج المصريين وجاهزية المخيمات والخدمات اللوجستية بالمشاعر المقدسة.

متحدث الصحة: البعثة الطبية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الطواقم الطبية المصرية تعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية للحجاج المصريين خلال أداء مناسك الحج، مشيراً إلى أن البعثة كثفت مجهوداتها تزامناً مع "يوم التروية" وتصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة.

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البعثة الطبية تضم نخبة من المتخصصين، حيث تشمل 102 طبيب بشري، و12 مراقباً صحياً، و2 من أطباء الأسنان، و11 صيدلانياً، و14 عضواً من هيئة التمريض. وأشار إلى أن الفرق الطبية منتشرة في كافة أماكن تجمعات الحجاج المصريين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات طارئة.

خدمات وقائية وعلاجية ورعاية خاصة لمرضى السكر والضغط

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن الخدمات المقدمة تنقسم إلى شقين؛ الأول "وقائي" يهدف إلى التوعية بمكافحة العدوى، والالتزام بالنظافة الشخصية، وارتداء الكمامات في الزحام، والتهوية الجيدة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، أما الشق الثاني فهو "علاجي" يتضمن تقديم الإسعافات الأولية ومتابعة الحالات التي تضطرها ظروفها الصحية لدخول المستشفيات السعودية، بالتنسيق الكامل مع السلطات الصحية بالمملكة، التي أثنى على مجهوداتها الجبارة.

ووجه الدكتور حسام عبد الغفار مجموعة من النصائح الهامة للحجاج، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر، الضغط، وأمراض الكلى، مشدداً على ضرورة الالتزام بمواعيد الأدوية وتوافر مخزون كافٍ منها. وأشار إلى أن البعثة توفر الأدوية اللازمة للحالات التي قد تعاني من نقص في أدويتها الخاصة، كما أكد على أهمية استشارة أطباء البعثة لتعديل جرعات الأدوية بما يتناسب مع المجهود البدني المبذول أثناء المناسك.

واختتم "عبد الغفار" تصريحاته بتأكيد سلامة الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين، مؤكداً أن وزارة الصحة تتابع من خلال غرفة عملياتها الموقف لحظة بلحظة لضمان عودة كافة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن.

الحج

رئيس بعثة حج الجمعيات يعلن بدء تفويج 12475 حاجا إلى مشعر عرفات

أعلن أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، عن بدء تنفيذ خطة تصعيد الحجيج من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات مباشرة، استعداداً لأداء ركن الحج الأعظم غداً.

وأوضح "عبد الموجود"، خلال مداخلة هاتفية من مكة المكرمة لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "DMC"، أن عملية التفويج بدأت عقب صلاة الظهر مباشرة، ومن المقرر الانتهاء من تصعيد كافة الحجاج البالغ عددهم 12475 حاجاً بحلول الساعة الثامنة من مساء اليوم، لضمان استقرارهم في مخيماتهم بعرفات قبل فجر يوم الوقف.

وأشار رئيس البعثة إلى أن عملية التصعيد تتم وفق جدول زمني محكم لضمان السيولة واليسر في الحركة، مؤكداً تخصيص عدد من الحافلات الاحتياطية لمواجهة أي طوارئ أو أعطال فنية قد تحدث أثناء المسار، لضمان وصول الجميع بسلامة الله.

وطمأن أيمن عبد الموجود أهالي الحجاج في مصر، مؤكداً أن جميع ضيوف الرحمن بخير وفي حالة صحية مستقرة، لافتاً إلى أن عدداً من أفواج الحجاج قد وصل بالفعل إلى المخيمات المخصصة لهم، والتي تم تجهيزها بكافة سبل الراحة والخدمات اللازمة. وأضاف أن التنسيق مستمر لمتابعة نفرة الحجيج غداً من عرفات إلى مزدلفة ثم منى، لتكتمل مناسكهم في أمان وطمأنينة.

