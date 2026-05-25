الداخلية تكشف تفاصيل قيام طالب بإلقاء مقاعد الفصل على أحد زملائه بالمدرسة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طالب بأحد المدارس بإلقاء مقاعد الفصل الدراسى على أحد زملائه بالمدرسة بالمنوفية.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد فحص الفيديو من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة السادات)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح.

وبإستدعاء الطالب المُعتدى عليه الظاهر بمقطع الفيديو "مقيم بذات الدائرة" وبسؤاله أيد ما سبق ونفى تعرضه لأية إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.