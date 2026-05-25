ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية في مشعر منى.. تفاصيل

قال محمد عبيد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن أجواء التكبير والتهليل والحمد تسيطر على شوارع المشاعر المقدسة، بالتزامن مع استعدادات الحجاج لبدء الوقوف بعرفة، موضحًا أن أعدادًا كبيرة من الحجاج ما زالت في مشعر منى لأداء صلاتي المغرب والعشاء قبل التوجه إلى عرفات انتظارًا ليوم عرفة، الذي وصفه بأنه "خير يوم طلعت فيه الشمس".

وأضاف "عبيد"، خلال تغطية خاصة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التسهيلات التي شهدتها المشاعر المقدسة هذا العام، أسهمت بشكل كبير في تسهيل حركة الحجاج، مشيرًا إلى أن الوصول إلى عرفات لم يستغرق سوى نصف ساعة، بعدما كان الحجاج يستغرقون ساعات طويلة في السنوات الماضية للوصول من الحرم المكي أو من خارج مكة إلى المشاعر المقدسة.

ولفت إلى أنه تم توسعة الطرق الرئيسية وتجهيزها بصورة أفضل، إلى جانب زيادة أعداد الخيام في منى وعرفات لاستقبال أكثر من مليوني ونصف المليون حاج، وفق الأرقام الرسمية التي تشير إلى وصول مليون و600 ألف حاج من خارج المملكة العربية السعودية، إضافة إلى حجاج الداخل والمقيمين.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الخدمات المقدمة للحجاج شهدت تطورًا ملحوظًا، من بينها تشغيل قطار المشاعر لنقل الحجاج، وبدء عمل المستشفيات الميدانية في منى وعرفات، فضلًا عن تجهيز الخيام بمبردات ومراوح مرطبة ومظلات كبيرة، وتخصيص أجزاء من الطرق لأول مرة لخدمة أصحاب الإعاقة، إلى جانب إطلاق مبادرات حكومية وغير حكومية لتقديم المياه والأطعمة والمظلات، ومساعدة الحجاج في التنقل بين المشاعر، ودعم كبار السن، والرد على استفسارات الحجاج المتعلقة بالمناسك.