محافظ جنوب سيناء: إشغالات الفنادق تتجاوز 80%.. وجاهزين لاستقبال الزوار خلال العيد

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أنه تشهد جنوب سيناء نشاطاً سياحياً ملحوظاً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن نسب إشغال السياح الأجانب تخطت 80%.

وقال إسماعيل كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أنه سجلت مدينتا طابا ودهب إشغالاً كاملاً، بينما تواصل شرم الشيخ ونويبع جذب أعداد كبيرة من الزوار، إلى جانب إقبال جيد على رأس سدر.

وتابع أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد بتفعيل غرف عمليات وحملات رقابية على المطاعم لضمان الجودة والسلامة، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

وأشار إلى استقبال سفينة سياحية كبيرة مثل أرويا القادمة من جدة وعلى متنها آلاف السياح، ما يعكس تنامي السياحة البحرية في المنطقة.