«سلامة المواطنين أولًا».. محافظ جنوب سيناء: خطة لتوسعة الطريق الساحلي برأس سدر

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال استكمال رصف الحارة البطيئة بقرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق، وحسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المدينة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي بشأن مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، ورفع معدلات السلامة والأمان على الطريق، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من حوادث متكررة خلال الفترات الماضية.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة الاهتمام برصف مداخل المنشآت الخدمية والحيوية داخل القرية، وفي مقدمتها الوحدة الصحية، والمدارس، ومركز الشباب، والوحدة القروية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة داخل القرى والتجمعات البدوية.

كما استعرض المحافظ خطة العام المقبل، التي تتضمن تنفيذ أعمال ازدواج جزء من الطريق الساحلي في نطاق رأس سدر بمنطقة كمين الصعايدة بطول 500 متر، وذلك استجابة لتوصيات اللجنة الأمنية لسلامة الطرق بالمحافظة، بهدف تعزيز عوامل الأمان المروري والحد من الحوادث.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال استمرار جهود المحافظة في تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها بمختلف مدن جنوب سيناء، استجابة لمطالب المواطنين والسادة النواب، ودعمًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.