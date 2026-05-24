محافظ جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز الشواطئ لاستقبال عيد الأضحى

أكد اللواء مهندس إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى جاهزية قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المواطنين والزائرين خلال فترة العيد.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأجهزة التنفيذية كثفت الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمجازر، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة، خاصة مع الطبيعة السياحية للمحافظة والإقبال الكبير على المدن الساحلية خلال الإجازة.

وأضاف أن المحافظة قررت فتح المجازر الحكومية مجانًا أمام المواطنين طوال أيام العيد، مع منع الذبح العشوائي بالشوارع حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، مؤكدًا أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات في مدن شرم الشيخ ودهب وطابا ونويبع ورأس سدر، إلى جانب توفير فرق إنقاذ ومنقذين بالشواطئ لضمان سلامة المواطنين والزائرين خلال الاحتفالات بعيد الأضحى.