الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل عيد الأضحى.. تحذيرات من الإفراط في تناول اللحوم ونصائح مهمة لهؤلاء

منار عبد العظيم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتزايد العادات الغذائية المرتبطة بالإفراط في تناول اللحوم، وهو ما قد يشكل خطرًا صحيًا على عدد كبير من المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى القلب والسكري وارتفاع الكوليسترول.

وفي هذا السياق، حذر جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق وأستاذ أمراض القلب، من تحويل أيام العيد إلى موسم للإسراف الغذائي، مؤكدًا أن الاعتدال في تناول اللحوم واتباع نظام غذائي متوازن يعدان أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة.

جمال شعبان: الأضحية ليست مناسبة للإفراط في الطعام

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن فلسفة الأضحية الحقيقية تقوم على معاني العطاء والتكافل الاجتماعي ومشاركة المحتاجين، وليس التركيز فقط على تناول كميات كبيرة من الطعام.

وأشار إلى أن المجتمع بات يربط المناسبات المختلفة بالإفراط في الأكل، رغم أن الغذاء وسيلة للحفاظ على الحياة وليس غاية في حد ذاته، مطالبًا بضرورة العودة إلى العادات الصحية خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

مرضى القلب والسكري الأكثر عرضة للمضاعفات

وأكد أستاذ أمراض القلب أن مرضى القلب وارتفاع الكوليسترول والسكر، إضافة إلى الأشخاص الذين أجروا عمليات تركيب دعامات بالشرايين التاجية، يجب أن يكونوا أكثر حرصًا خلال تناول اللحوم في أيام العيد.

وشدد على ضرورة اختيار قطع اللحوم قليلة الدهون، والابتعاد عن الأجزاء الدسمة التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الضارة والكوليسترول في الدم، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

طرق الطهي الصحية تقلل المخاطر

ونصح الدكتور جمال شعبان بالاعتماد على طرق الطهي الصحية مثل الشوي والسلق بدلًا من القلي، مؤكدًا أن الدهون المشبعة الناتجة عن بعض طرق الطهي غير الصحية قد تتسبب في ارتفاع الدهون الثلاثية وزيادة فرص الإصابة بالمشكلات الصحية.

كما أوصى بتقليل تناول اللحوم المصنعة والوجبات الدسمة، مع ضرورة تناول كميات كافية من الخضروات والفواكه للحفاظ على التوازن الغذائي.

الإفراط في اللحوم قد يزيد احتمالات الإصابة بالسكري

وأوضح أن الاعتقاد السائد بأن أضرار الإفراط في تناول اللحوم تقتصر فقط على ارتفاع الكوليسترول يعد أمرًا غير دقيق، لافتًا إلى أن تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة قد يرفع أيضًا احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأشار إلى أن بعض المركبات الموجودة في اللحوم قد تؤثر على مقاومة الإنسولين داخل الجسم، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالمضاعفات الصحية على المدى الطويل.

نصائح صحية لتناول اللحوم خلال عيد الأضحى

وقدم أستاذ أمراض القلب مجموعة من النصائح المهمة لتجنب المضاعفات الصحية خلال أيام العيد، أبرزها:

الاعتدال في تناول اللحوم وعدم الإفراط

اختيار القطع قليلة الدهون

الاعتماد على الشوي والسلق بدلًا من القلي

الإكثار من الخضروات والسلطات

شرب كميات كافية من المياه

تقليل المشروبات الغازية والدهون الثقيلة

تقسيم الوجبات على مدار اليوم

أهمية التوازن الغذائي خلال العيد

واختتم الدكتور جمال شعبان حديثه بالتأكيد على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن يحقق الاستمتاع بأجواء عيد الأضحى دون الإضرار بالصحة، مشيرًا إلى أن الوعي الغذائي أصبح ضرورة للحفاظ على صحة القلب والجسم، خاصة في المناسبات التي تشهد زيادة كبيرة في استهلاك اللحوم والأطعمة الدسمة.

