محافظات

حملات مكثفة قبل عيد الأضحى.. ضبط 2553 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة في أسيوط

ضبط 2553 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة و60 لتر زيت فاسد بحي غرب وديروط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمطاعم وثلاجات حفظ وتداول اللحوم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية وفي إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة بالأسواق.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري، تواصل تنفيذ حملات يومية مفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضبط المخالفات ومنع تداول السلع غير المطابقة للاشتراطات الصحية، خاصة مع زيادة معدلات الإقبال على شراء اللحوم والدواجن خلال هذه الفترة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، شنت حملات تموينية مكبرة بمركزي غرب وديروط، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ففي نطاق حي غرب، تمكنت حملة مشتركة ضمت إدارة تموين غرب وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري من ضبط 53 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم غير مرخص، بالإضافة إلى 60 لتر زيت طعام مستعمل وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ديروط، نجحت إدارة التموين بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء في ضبط 2500 كيلو فراخ وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من محلات بيع اللحوم وثلاجات حفظ الأغذية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية بكافة مراكز وقرى المحافظة طوال فترة ما قبل العيد، للتصدي بكل حسم لمحاولات الغش التجاري أو تداول أغذية مجهولة المصدر، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.

وشارك في حملات حي غرب كل من محمدين مصطفى سيد مدير إدارة الحوكمة بمديرية التموين، وأحمد محمد عثمان مدير إدارة تموين غرب، وبهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي بالمديرية، وراضي حليم وعصام فاروق مأموري الضبط القضائي بتموين غرب، إلى جانب الدكتور إسلام محمود من مديرية الطب البيطري، والدكتورة آلاء إبراهيم من هيئة سلامة الغذاء بأسيوط.

أسيوط الحملات التموينية والرقابية الأسواق والمطاعم عيد الأضحى المبارك هيئة سلامة الغذاء مديرية الطب البيطري حملات تموينية

