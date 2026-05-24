محافظات

محافظ أسيوط يستقبل قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتبادل التهنئة بقرب عيد الأضحى المبارك

إيهاب عمر

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمقر ديوان عام المحافظة، وفدًا من قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، الذين حرصوا على تقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في أجواء عكست روح المحبة والتآخي والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة.

وضم الوفد الكنسي نيافة الأنبا يوأنس مطران أسيوط للأقباط الأرثوذوكس، ونيافة الأنبا توماس مطران القوصية للأقباط الأرثوذوكس، ونيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق للأقباط الأرثوذوكس، ونيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط للأقباط الأرثوذوكس، ونيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذوكس، ونيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وجناب القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، وجناب القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، بالإضافة إلى القمص إبرام وكيل مطرانية ديروط نائبًا عن نيافة الأنبا برسوم أسقف ديروط للأقباط الأرثوذوكس لاعتذاره لظروفه الصحية، والقمص بيشوي كامل وكيل مطرانية أبوتيج نائبًا عن نيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج لاعتذاره لظروفه الصحية، فضلًا عن عدد من الآباء الكهنة والرهبان وممثلي الكنائس المختلفة بالمحافظة.

كما ضم وفد القيادات الدينية الإسلامية فضيلة الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وفضيلة الشيخ علي محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، وفضيلة الدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام الوعظ والإعلام الديني بالمنطقة الأزهرية، والدكتور أحمد الخطيب مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الدعوة والأئمة بمديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية ومنطقة الوعظ.

وخلال اللقاء، أعرب الحضور عن خالص تهانيهم وأمنياتهم بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، مؤكدين أن الأعياد تمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح وترسيخ روح الانتماء الوطني بين جميع أبناء الوطن.

من جانبه، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن مشاهد التلاحم بين أبناء الوطن في مختلف المناسبات تجسد أصالة الشعب المصري وتماسكه، وتعكس قوة العلاقات وروح الأخوة التي تجمع المصريين بمختلف أطيافهم.

وقدم اللواء محمد علوان التهنئة لأبناء محافظة أسيوط والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أهمية الدور الوطني والدعوي الذي تقوم به المؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي الصحيح وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز التعاون والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع.

واختُتم اللقاء بتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية في أجواء سادتها المودة والمحبة، تأكيدًا على عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

